Claudio Borghi: Si Vidal seguía de líbero sería Elías Figueroa o Franz Beckenbauer

El ex entrenador de Colo Colo y la Roja, Claudio Borghi, elogió al volante chileno de FC Barcelona, Arturo Vidal, y aseguró que de haber seguido jugando como líbero pudo haber llegado a ser uno de los mejores del mundo en el puesto.

En conversación mediante un Live de Instagram con el periodista argentino Fernando Niembro, el "Bichi" dijo que el mediocampista "debutó en Colo Colo con (Marcelo) Espina, no conmigo. Necesitábamos un central, el club había vendido al que tenía y usé una táctica con los compañreos. Vidal estaba pidiendo cancha en forma increíble".

"Le digo a los grandes que necesitaba otro y no me acuerdo si fue David Henríquez o Rodrigo Meléndez que me dicen 'gordo, te estás equivocando, está Vidal'. Dije 'ok, lo pongo, pero no lo molesten más'. Ahí arranca de una manera extraordinaria", reveló.

En la misma línea, Borghi afirmó que "me atreví a decir que iba a ser el mejor líbero del mundo y no jugó nunca más ahí. Pero yo creo que ahí sería Elías Figueroa, Roberto Perfumo, Ruud Krol, Franz Beckenbauer. Hay técnicos que se animaron a ponerlo en otras posiciones. Tengo miedo a que termine siendo nada, ni 8, ni 10, ni 5. Si paso la pandemia, creo que lo veré de líbero porque el tiempo lo tirará para atrás".