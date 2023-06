Criticaron con todo a Vidal en Brasil: Es un inútil alborotador, un fantasma de lo que fue

El nivel de Arturo Vidal y el anuncio de su partida a final de año generó un intenso debate en Brasil, donde el periodista Renato Mauricio Prado fue contundente con una feroz crítica al seleccionado nacional.

"Si yo fuera Flamengo, negociaba enseguida y lo soltaba a mitad de año, porque hoy en día es un inútil. Y peor, es un inútil alborotador. Da vueltas y movimientos, da estas entrevistas diciendo que debería estar jugando, que se siente muy bien; eso ya lo había hecho con Vítor Pereira (exDT del equipo) a principios de temporada", dijo en el canal de YouTube del portal UOL Esporte.

"No juega a la pelota, es un fantasma de la leyenda que fue. Ya no juega nada, sólo juega de atrás y de lado... y corto. Ya no marca a nadie, lo amonestan, arma un contraataque. La mejor noticia sería que Vidal regrese de Chile y pida que Flamengo lo libere para jugar en Colo Colo, pero no lo hará", sumó el comentarista.

"Hoy en día, el mayor objetivo de Vidal es estar en equipos ganadores para aumentar su récord de títulos, ya ves, incluso sin jugar mucho. Puede decir que es campeón de la Libertadores y la Copa de Brasil, puede decirlo en el curriculum. Ahora, no tiene nada más que aportar", agregó Prado.

Dentro de las opciones apareció el interés de Colo Colo para adelantar la partida del volante a julio, como posible refuerzo en caso de avanzar a octavos de final de Copa Libertadores. Sin embargo, el propio sitio UOL aseguró que Flamengo descarta soltar al "King" antes del término de su contrato en diciembre.