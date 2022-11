¿Donde está Alexis? El gran enigma en el viaje de regreso de la Roja

En una emisión en directo vía Twitch, Arturo Vidal mostró el distendido ambiente en la Roja durante su paso por el aeropuerto tras el duelo con Eslovaquia, y se divirtió ante las consultas por Alexis Sánchez en los comentarios.

"(Guillermo) Soto, no ayudaste y te vas no más, estas calladito. No respeta", comenzó diciendo el "King" al lateral derecho, que estaba avanzando en el embarque.

Luego, los espectadores consultaron por Sánchez, generando las reacciones entre carcajadas de Arturo y Claudio Bravo.

"Claudio, están preguntando por Alexis. El Niño Maravilla anda haciendo magia. No lo encontró. ¿Donde está el niño? No está. Ahí cuando aparezca lo muestro", expresó el mediocampista, mientras Bravo, a lo lejos, replicaba con chistes sobre el hombre de Olympique de Marsella.

Antes de terminar la transmisión, Vidal conversó con Gabriel Suazo, que lo invitó en el futuro a jugar FIFA y lo animó a preparar un computador. "Apenas llegue a Chile lo veo, ahí tengo a Alonsito que me ayuda, máquina", expresó.