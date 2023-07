El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo: "El que no se la juega, perdió"

El chileno Arturo Vidal, quien firmará en Atlético Paranaense en las próximas horas, dio sus razones por las que no volvió a Colo Colo, luego que los hinchas albos le consultaran por su decisión en redes sociales.

"Cuando alguien quiere a alguien se la juega, y el que no se la juega, perdió. Y seguimos para adelante con el favor de Dios", dijo en una transmisión de Twitch durante la noche del martes, consultado por un hincha que quería que firmara en el "Cacique".

Arturo Vidal en su stream de anoche le preguntaron por Colo Colo y está fue su respuesta ¿Que te parece? 🤔 pic.twitter.com/QGEUJg3uuw — Fútbol Chileno e Internacional (@fceicl) July 12, 2023

Por su parte, Gustavo Quinteros nos dijo este miércoles en Al Aire Libre en Cooperativa: "Arturo es un jugador del club, pertenece a Colo Colo. No tengo dudas que todos los ídolos y jugadores que pertenecen al club que han nacido acá tengan la posibilidad de volver, ojalá pueda volver en uno de sus mejores momentos, que venga a dar lo mejor".

"Si soy el entrenador, siempre tendrá las puertas abiertas y si no, no tengo duda que también, no creo que haya un entrenador que no quiera tener a Arturo Vidal. Ojalá que si vuelve sea pensando en ese proyecto de ser ambicioso y aportar lo mejor para que Colo Colo pueda en copas internacionales mostrar mejores cosas de lo que ha mostrado estos últimos años, todos estamos con ese proyecto", precisó.

Vidal estará, al menos, los próximo seis meses en la escuadra de Curitiba y en las últimas horas revelaron en Brasil que su sueldo bordeará los 40 millones de pesos chilenos.