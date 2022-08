El emotivo mensaje de Vidal a Felicevich: "La persona más importante en mi carrera"

El futbolista chileno Arturo Vidal dejó este jueves un mensaje muy emotivo para su representante, Fernando Felicevich, a quien considera su "hermano".

"Hoy 11-08-2022, quiero agradecer a la persona más importante en mi carrera", escribió el jugador de Flamengo junto a una fotografía en que aparecen ambos y Erick Pulgar.

Para Vidal, el agente es "el hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llego sin saber qué pasaría en el futuro conmigo".

"Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas, cuando estuve solo siempre estuviste a mi lado apoyándome", siguió Vidal.

"Gracias hermano, te quiero. Fernando te quiero", cerró el nacional.