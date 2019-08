Ernesto Valverde y la continuidad de Arturo Vidal en Barcelona: Ya veremos

El entrenador de FC Barcelona, Ernesto Valverde, en conferencia de prensa posterior a la victoria de su escuadra frente a Real Betis por 5-3, en el Camp Nou, se refirió a Arturo Vidal y no se animó a asegurar si partirá o se quedará en el club para el resto de la temporada.

Valverde, sostuvo sobre el chileno, quien marcó un gol ante la escuadra de Sevilla, que "hoy cuando hemos tenido distintas dificultades entró, incluso pensé que podía jugar antes y es un jugador que el año pasado se reveló bastante según avanzó la temporada. Hoy hizo un gol y estuvo bien".

No obstante, consultado sobre la continuidad del nacional en Cataluña, el DT no se animó a dar un veredicto y dijo que "ya veremos. Tengo una nómina de centrocampistas que todos son titulares y mientras el mercado esté abierto me preguntan por todos ellos y vamos a ver qué ocurre".

Finalmente, sobre los pocoso minutos que brindó a Vidal en el segundo tiempo, Valverde añadió que "lo que pasa es que todos los jugadores quieren jugar siempre más y todos los jugadores quieren ser titulares. A un mediocampista lo he puesto de titular la semana pasada y a otro no he convocado, pero el que no jugó, puede ser titular", cerró.