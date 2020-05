Escultor de la estatua de Vidal: A veces es mejor sacar uno bien que hacer 30 ó 40 mal hechos

El artista Rómulo Aranburú, el criticado escultor del Museo de Cera de Las Condes, se refirió a su trabajo más reciente, la estatua de Arturo Vidal, volante de la Roja y FC Barcelona.

Aranburú, quien quiere revancha tras las burlas por sus obras del museo, contó a TVN que lleva dos meses trabajando en la escultura del "King" y le falta un 20 por ciento para terminar.

"A veces es mejor sacar un personaje bien que hacer 30 ó 40 mal hechos", explicó. Además, señaló que su sueño es "reunir a los bicampeones de América" en un nuevo museo.

"Viene Alexis, me han pedido mucho al "Príncipe" Aránguiz. Me gustaría hacer al Pitbull Medel, y a Bravo. Me habría encantado trabajar en la ANFP", sentenció.