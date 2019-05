Espina a 14 años de hacer debutar a Arturo Vidal: El mérito no fue mío, ya daba muestras de calidad

El 28 de mayo de 2005, hace 14 años, Marcelo Espina, por ese entonces técnico de Colo Colo, permitió el ingreso de Arturo Vidal en lugar de Héctor "Tito" Tapia, propiciando el debut del volante que hoy milita en FC Barcelona y que ganó dos Copas Américas con Chile.

El "Mariscal", hoy gerente deportivo de Blanco y Negro, recordó en Al Aire Libre en Cooperativa el momento. "Tengo que ser sincero, después de muchos años alguien me lo recordó. La verdad, yo no me acordaba que había hecho ingresar a Arturo. No fue mérito mío hacerlo debutar, fue mérito de él, cualquiera que hubiese estado en esa situación, probablemente hubiese tomado la misma decisión porque en lo deportivo ya estaba dando muestras de mucha calidad".

"De ahí en adelante, uno visualiza, se imagina o percibe que determinado jugador, en esta caso Arturo, podía llegar al fútbol europeo y hacer una carrera exitosa y él era un chico que quería jugar en Primera y crecer", agregó Espina.

Asimismo, Espina contó que "previamente al debut yo trabajaba dos veces por semana con un grupo que me imaginaba de proyección. Los martes y jueves nos quedábamos a entrenar con un grupo de 10 o 12 jugadores entre los que estaba Arturo. Con el correr de las semanas y los meses, empezó a entrenar con nosotros en forma fija"

"Siempre tuve el interés por la gran capacidad para jugar en innumerables posiciones. En las divisiones menores era defensor central y después comenzó a cambiar. Es de los pocos jugadores que juega bien en la posición que lo pongas", cerró.