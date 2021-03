Ex compañero de Arturo Vidal en FC Barcelona contó los motivos de la salida del chileno

Nelson Semedo, ex compañero de Arturo Vidal en FC Barcelona y actual defensa de Wolverhampton Wanderers, contó detalles de la salida del "King" del cuadro español.

En una entrevista a Yahoo Deportes, el portugués comentó sobre su situación que "me explicaron que tenían algunos problemas económicos y que yo era uno de los jugadores que podía ir a darle dinero al club".

Semedo confesó que otros jugadores vivieron algo similar, como Arturo Vidal. "Había muchos otros en mi posición, (Luis) Suárez, (Arturo) Vidal e Ivan Rakitić. Con esto ahora (pandemia del covid-19), todos los clubes tienen problemas financieros", expresó.

"Todos los clubes no son tan fuertes económicamente porque no tienen seguidores en el estadio. En Barcelona, la gente ni siquiera podía entrar al museo", añadió.

Por último, señaló que "en el fútbol puede pasar de todo, pero me sorprendió un poco que me dejaran irme. Fue una muy buena decisión unirme a los Wolves y no tuve que pensarlo dos veces".