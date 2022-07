¿Firmó contrato con Flamengo? La imagen viral de Arturo Vidal

Una imagen del volante chileno Arturo Vidal escribiendo en unos papeles en pleno lobby de un hotel se hizo viral en las últimas horas.

Esto, porque según el periodista Víctor Gammaro, quien publicó la instantánea, el volante nacional se encontraba firmando su contrato con el "Mengao".

Vidal fue recibido como estrella en Río de Janeiro y presenció en el Maracaná la clara victoria de su próximo equipo en Copa Libertadores, sobre Deportes Tolima, pero aclaró que seguían en conversaciones.

Revisa la imagen:

"Bicho, estou no mesmo hotel do Vidal. Ele está assinando o contrato na minha frente".



Caiu aqui no zap! pic.twitter.com/m2M6RqARZI