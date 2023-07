Flamengo oficializó la rescisión de contrato con Arturo Vidal

Flamengo hizo oficial a través de sus redes sociales que rescindió el contrato del futbolista chileno Arturo Vidal, quien se convertirá en refuerzo de Atlético Paranaense.

"Con el Manto Sagrado, Vidal actuó en 51 partidos, hizo dos goles y dio cuatro asistencias", recordó la tienda carioca.

"El chileno fue campeón de la Copa Libertadores (2022) y de la Copa de Brasil (2022)", aportó la publicación del "rubro negro".

"El club agradece al deportista por los servicios prestados y le desea éxito en su carrera", finalizó.

Vidal perdió protagonismo en el equipo de río de Janeiro luego que asumió el entrenador Jorge Sampaoli.

O Clube de Regatas do Flamengo acertou a rescisão de contrato com o atleta Arturo Vidal.



Com o Manto Sagrado, Vidal atuou em 51 partidas, fez 2 gols e deu 4 assistências.



O Chileno foi campeão da Copa Libertadores (2022) e Copa do Brasil (2022).



O clube agradece ao atleta… pic.twitter.com/Goe0JRvXMh