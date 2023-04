"Fue un cero a la izquierda": La nueva y dura crítica a Arturo Vidal

Arturo Vidal y Jorge Sampaoli lamentaron una agónica derrota de Flamengo ante Inter de Porto Alegre por el Brasileirao, en un partido donde nuevamente el volante chileno fue titular, aunque estuvo lejos del buen nivel que exhibió a mitad de semana ante Ñublense por Copa Libertadores.

El periodista Renato Mauricio Prado criticó duramente al bicampeón de América con la Roja al publicar una columna en UOL Esporte donde aseguró que "Arturo Vidal fue, una vez más, un espectador privilegiado sobre el césped. Un cero a la izquierda".

Agregó que el mediocampista nacional "no marca, no tira, no hace nada". En esa misma línea, dijo que "cuando el balón llega a sus pies, se devuelve rápidamente al lateral o al compañero de equipo más cercano. Con él, Flamengo juega con uno menos".