"Gabigol" destacó el fichaje de Vidal: Tiene cara de Flamengo, quiero jugar junto a él

El delantero de Flamengo Gabriel Barbosa, conocido como "Gabigol", se refirió al mercado de pases de su equipo y, pese a la salida de miembros importantes del plantel, destacó el arribo de Arturo Vidal al elenco carioca.

"Flamengo es un equipo en proceso de reformulación. Perdimos dos jugadores, vienen más. Perdimos a (Willian) Arao, que es un ídolo, y a Andreas (Pereira), que es un crack con la pelota y va a la Premier League", indicó Barbosa tras el último duelo del "Mengao", ante Atlético Mineiro.

Respecto al "King", espera poder jugar pronto con él. "Llegó Vidal, (Everton) Cebolinha. Tenemos muchas ganas de debutar juntos. Vidal, ni hablar; tiene cara de Flamengo. Que se divierta en Río de Janeiro, que trabaje duro y ayude a Flamengo", indicó en zona mixta.

El seleccionado chileno tuvo el pasado jueves su primera práctica como jugador rojinegro y dependiendo de su evaluación física podría tener su estreno en Brasil el miércoles 20 de julio ante Juventude, o bien, el domingo 24 ante Avaí.

Gabigol falou sobre a chegada do Vidal, saída de Arão e Andreas e sobre o casamento com a torcida do Flamengo. “Hoje a noite vai ser gostosa”. #trmaraca pic.twitter.com/fmWzrHHMQb