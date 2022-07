Gonzalo Fierro: Vidal triunfará en Flamengo, pero no será fácil

El ex seleccionado chileno y otrora jugador de Colo Colo y Flamengo, Gonzalo Fierro, aseguró que su ex compañero Arturo Vidal triunfará en el elenco carioca, aunque advirtió que no será fácil.

"Es un país en que le va a ir bien. Tiene todo para marcar un hito. Yo no estuve en Europa, pero en Flamengo hay mucha exigencia, prensa, hinchas que te van a pedir éxitos", dijo Fierro en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Con lo que ha ganado va a triunfar, pero no será fácil. Hay que adaptarse al clima, a todo. Arturo tiene calle, tiene recorrido y creo que le va a ir bien", añadió.

Consultado respecto a los cuidados de Vidal 'fuera de la cancha', Fierro fue claro: "Pero eso lo sabe. Por algo Arturo brilló en equipos grandes de Europa. Uno lo sabe. Tiene que tener mucho cuidado con la vida personal", comentó.

"La prensa se preocupa mucho de los futbolistas fuera del club, qué hacen y dónde andan metidos", complementó.