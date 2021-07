Jaqueline Pardo, mamá de Arturo Vidal, participará en "El discípulo del chef"

Jaqueline Pardo, mamá del seleccionado chileno Arturo Vidal, será una de las participantes del programa de cocina "El discípulo del chef", de Chilevisión, y contó que antes de aceptar recibió el apoyo de sus hijos.

"Al principio no estaba muy convencida porque igual uno no está muy acostumbrada a esto, pero hablé con mis hijos y todos me apoyaron. Aparte que me dijeron que igual yo cocinaba rico. Me dijeron 'a usted le gusta cocinar'. Entonces ahí, de a poquito me fui atreviendo y me dije 'vamos con el programa', y entré", contó a Las Últimas Noticias.

Sobre Vidal, su madre contó que "en general le gusta todo lo que hago, pero yo creo que cuando viajo y lo visito, me pide más la cazuela de vacuno. Es que en general a él le gusta todo. También le gusta la mayo casera, pero la hago en casos especiales, porque es deportista y se cuida".

Respecto a su opinión, Pardo dijo que "al principio se rió porque uno no está acostumbrada a este mundo, pero después recibí todo el apoyo de él y de todos mis hijos".