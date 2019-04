Juan Ramírez, preparador físico de Arturo Vidal: Es un superdotado emocionalmente

El preparador físico de Arturo Vidal, Juan Ramírez, destacó que una de las principales características del chileno es su capacidad de sobreponerse a los momentos adversos a través del gran control que tiene de sus emociones.

"Arturo siempre se destaca por lo físico, pero él es superdotado emocionalmente, se superpone a la adversidad de manera impresionante. A veces lo marcan las emociones para recuperarse de las lesiones, y además es muy trabajador", dijo Al Aire Libre en Cooperativa.

Para Ramírez, Vidal llegará en un buen momento a la Copa América, tras ganar el título en España con Barcelona: "Llega bien, en buen momento, compitiendo en los últimos partidos a alto nivel y eso es importante para Chile".

En ese sentido, comentó que es necesario que el volante nacional disfrute algunos días de descanso, "porque este tipo de jugadores tiene una carga emotiva y para lo que viene con Chile, creo que va a necesitar unos días de descanso".

Además evitó hablar en profundidad sobre un supuesto conflicto entre Vidal y Claudio Bravo, pues "no me corresponde tocar ese tipo de situaciones, se habla mucho de eso y hay que pensar en que le vaya bien a Chile", además de señalar que es poco importante discutir si el ex Colo Colo es el mejor jugador de la historia de Chile por sobre Elías Figueroa.

"Sé que Elías fue un gran jugador, pero con lo que ha hecho Arturo hoy en día, la discusión está de más. Debemos disfrutar de la calidad de jugador que tenemos y no perder tiempo en discutir si es el mejor o no", finalizó.

En otro tema, Ramírez dijo que no quiere trabajar más en un club de fútbol, salvo si es dirigido por Arturo Vidal en el futuro, debido a que pasó malas experiencias en Colo Colo.