Jugador de Flamengo y rumores sobre un arribo de Vidal: Él especialmente nos ayudaría mucho

Los trascendidos por una posible llegada de Arturo Vidal a Flamengo se han acrecentado durante los últimos días, y es por ello que fue un propio jugador del elenco "Rojinegro" el que destacó el interés por el volante chileno.

En diálogo con canal de YouTube del periodista brasileño Vene Casagrande, el mediocampista Thiago Maia mencionó que: "Cualquier jugador que venga a Flamengo sumará, sumará mucho. Especialmente un jugador como Vidal".

"El (Vidal) jugó en varios clubes de Europa, definitivamente nos ayudará mucho", remarcó el compañero de Mauricio Isla en el "Fla".

Del mismo modo, Maia apuntó que: "No sé cómo va la negociación, si va a venir o no, pero si viene será bienvenido, será bien recibido. Pero si no, estamos bien aquí con los volantes".