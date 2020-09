La arenga reguetonera de Vidal: Me verán vencer

El chileno Arturo Vidal aprovechó su cuenta en Instagram para subir fotos de su entrenamiento en FC Barcelona a la espera de subir su futuro y lo hizo con una curiosa arenga al ritmo de una canción de reguetón del intérprete puertorriqueño Don Omar.

"Demostraré cuanto soy, demostraré quien soy, sabrán de lo que estoy hecho, de lo que tengo en el pecho me trajo a donde estoy", reza el tema.

"Y me verán vencer y me verán ser el campeón que como no ganó su mayor galardón me coronaron el rey", añade la canción.