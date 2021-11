La felicidad de Vidal por el gol de Alexis: Es muy importante, le va a ayudar a él, a Inter y a la selección

El destacado volante nacional Arturo Vidal elogió a su compatriota Alexis Sánchez tras su gol ante Sheriff, en la primera pelota que tocó, en la victoria por 3-1 de Inter en la cuarta fecha del Grupo D en la Champions League.

[Video] ¡La primera que tocó! Alexis Sánchez marcó un golazo en la victoria de @Inter contra Sheriff #UCL #CooperativaContigo https://t.co/nJCDnu7ZNU pic.twitter.com/FZlzW2HzpZ — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) November 3, 2021

Vidal dijo tras el compromiso en ESPN que el tanto de Alexis es "muy lindo, es importante para él y para el equipo, por la confianza que necesita. Es un futbolista que necesita jugar, hacer goles. Lo que hizo hoy le va a ayudar y va a ayudar mucho al equipo y después a la selección, así que es muy lindo".

Sobre su nivel personal, el "King" señaló que "tuve una buena pretemporada, eso me ayudó mucho. La preparación que tengo acá y en casa con el profesor Juan (Ramírez) me ayuda bastante. Me siento al 100 por ciento, mejor que hace mucho tiempo y hoy se notó. Corrí mucho, me sentí bien de piernas, quite muchos balones y estuve en las dos áreas. Hice mucho del trabajo que realizo cada día".

También habló de las expectativas de su equipo para esta Liga de Campeones: "Hoy era una final para nosotros. Van dos o tres años que Inter queda fuera en la primera fase. Este año queremos cambiar las cosas y pelear por la Champions. Tenemos un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía. Ser campeones en Italia nos dio mucha confianza y nos ayuda mucho. Este año tenemos que demostrarlo".

En otra línea comentó su ausencia del clásico ante Juventus, hace una semana y media: "Tuve la mala suerte que el día anterior me dio amigdalitis, tenía fiebre de 40 grados. No dormí, por eso decidimos no jugar. Tuve varios días de recuperación, entrené el doble todos los días y eso me ayudó a hacer un buen partido como el de hoy".

Finalmente, se refirió de forma parcial a los duelos ante Paraguay y Ecuador por las Clasificatorias: "Son dos partidos muy importantes. Cuando vaya camino a Chile voy a concentrarme. Ahora tenemos un partido muy importante el domingo (el clásico ante Milan) y ya habrá tiempo para pensar en la selección".