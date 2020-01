La prensa española aseguró que Vidal será titular en el debut de Quique Setién en Barcelona

La prensa española aseguró que el volante chileno Arturo Vidal estará desde el arranque en la primera formación de Quique Setién, quien tendrá su estreno como entrenador de FC Barcelona ante Granada por la liga española.

El diario Mundo Deportivo aseguró que para el choque de este domingo "en el centro del campo del FC Barcelona habrá esta vez movimientos. Sin (Carles) Aleñá ni (Frenkie) De Jong y con Arthur dudoso, Setién deberá recurrir a (Sergio) Busquets, (Ivan) Rakitic, Arturo Vidal y al 'ascendido' Riqui Puig, que dependerán a su vez del sistema de juego que vaya a emplear".

Por otro lado, Sport señaló que el estratega de los "culés" deberá escoger entre el Rakitic y el "Rey Arturo" para acompañar a Busquets y a Puig en el mediocampo.

De esta forma, la alineación de los catalanes estaría compuesta por Marc-André Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Puig, Vidal (Rakitic); Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ansu Fati.

A su vez, Setién dio una extensa entrevista al canal oficial Barça TV, en donde dio a conocer cómo será su estilo de juego al mando de los "azulgranas".

El estratega dijo que "a mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, es la única manera de que me vaya satisfecho a casa. Estaré satisfecho por los tres puntos si ganamos 1-0 sin merecerlo por la gente, pero me iré a casa de mala leche, porque lo que necesitas es sentirte bien, hacer bien las cosas".

Sobre Messi, el DT afirmó que "es determinante a lo largo del partido y en todos los partidos, es un futbolista único. Será imposible que vuelva a aparecer un futbolista como él, lo hace todo bien, nos hace mejores a los entrenadores, nos da y nos quita los títulos. Lo ves entrenar y te das cuenta de lo competitivo que es".