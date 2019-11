Lizardo Garrido sobre visita de Vidal al Monumental: Fue muy bonito, compartió harto rato

El jefe del proyecto de captación de Colo Colo, Lizardo Garrido, destacó la visita de Arturo Vidal este viernes al Estadio Monumental, donde compartió un entrenamiento con jugadores de series menores.

"Fue bonito, me imagino que ellos no se van a olvidar nunca más", señaló el ex zaguero del "Cacique", quien detalló que el jugador de FC Barcelona "no entrenó 'un ratito', compartió harto rato, estuvo con las otras categorías, se sacó fotos con todo el mundo (...) así que todo el mundo feliz, se sacó fotos con todos".

Para Garrido, la visita de Vidal "fue sorpresiva, no lo esperábamos", pero reconoció que algunos estaban al tanto.

"Fue muy lindo, los chiquillos estaban enloquecidos, haciendo una pared con Vidal. Fue muy bonito", finalizó.