¿Más opciones para Vidal? Sergio Busquets es duda para el duelo de Barcelona ante Getafe

Sopresa causó este viernes, en la masiva práctica abierta de FC Barcelona, la ausencia de Sergio Busquets, baluarte del mediocampo en su escuadra, quien además ha jugado todos los partidos de la actual liga española, por lo que de inmediato se encendieron todas las alarmas en Cataluña.

En un comienzo no había mucha informacipón al respecto, no obstante, el diario Sport, que sigue de cerca la actualidad del cuadro culé, indicó que la no participación del volante, se debe a un problema estomacal, que sufrió la noche de este jueves, por lo que su participación en el duelo ante Getafe está en duda.

Es por esto que el citado medio, elaboró un listado de posiles reemplazantes para "Sergi", y en la mayoría de ellos aparece Arturo Vidal, ratificando su buen momento, que lo ha tenido como estelar en los últimos compromisos de la liga.

Entre las hipotéticas opciones, aparece Vidal compartiendo mediocampo con Rakitic y el brasileño Arthur, siendo el croata quien ocuparía la labor de Busquets. En otra de las opciones, aparece el "Rey" con el propio balcánico y con Sergi Roberto, quien en este caso sería el volante central, dejando el chileno en su tradicional posición de interior derecho.

Finalmente, el diario propuso un trío de volante con Rakitic, Arthur y Coutinho, dejando fuera al nacional, en desmedro de un mediocampo con más toque de balón.

Todas estas variantes deberá analizarlas el entrenador Ernesto Valverde, para un compromiso que se jugará este domingo, a partir de las 16:45 horas (19:45 GMT).