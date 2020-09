Mauricio Isla insistió: Sería lindo que Vidal jugará en Flamengo, es una estrella total

El destacado lateral de la selección chilena Mauricio Isla volvió a asegurar que "sería lindo" que Arturo Vidal vistiera la camiseta de su club Flamengo en el futuro, añadiendo que la intención del ex Juventus es llegar al equipo brasileño.

"Sería lindo que Arturo jugara aquí en este club, que tiene todo y es muy grande. Sería como recibir una estrella total por toda su carrera, aunque él tiene condiciones para jugar en cualquier club del mundo", declaró Isla a FlaTV, el canal de televisión por internet del club carioca.

Vidal "estaba muy feliz y lo único que me dijo es que lo esperara dos años más a que él llegue al Flamengo", aseguró el lateral de 32 años y que juega por primera vez en un club de Sudamérica luego de 13 temporadas en el fútbol europeo.

Isla aseguró que la negociación con el campeón brasileño y de la Copa Libertadores fue algo muy rápido, de menos de dos días, y que le ofrecieron todo lo que pedía. "Fueron muy rápidos conmigo. Me dieron todo. Se notó de inmediato que me querían sí o sí", dijo.

"Siempre quise volver a Sudamérica. No sabía si era a los 32 años ahora, o a los 34 o a los 35, pero lo del Flamengo se dio muy rápido. (Sus directivos) fueron a buscarme a España y me hicieron una propuesta muy buena, tanto para mi familia como para mí. Mi mujer quedó encantada y eso me dejó muy tranquilo", afirmó.

Finalmente destacó que "quiero vivir lo que es una Libertadores e ir a jugar a todos los países de Sudamérica por la emoción que te da y también debutar en Sudamérica. Nunca jugué en Chile (como profesional) y espero debutar con el Flamengo para tener mi primer partido en Sudamérica", cerró.