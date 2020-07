Medio español hizo eco de cariñosa dedicatoria de Arturo Vidal tras su gol frente a Valladolid

El chileno Arturo Vidal fue la gran figura de la victoria por 1-0 de Barcelona frente a Valladolid este sábado, luego de anotar el único gol del compromiso, que los deja a un punto del líder Real Madrid.

No obstante, el jugador nacional no sólo copó los medios españoles por su actuación futbolística, sino que también por una llamativa celebración, lanzando un beso hacia la galería, la cual llamó la atención, debido a que no habían familiares, ni amigos del "Rey" en el "José Zorrilla".

Pero tras revisar las imágenes del partido, diario Sport dio la respuesta. Luis Suárez fue el receptor del festejo del criollo, jugador con quien generó una amistad en el vestuario catalán, y que en este partido se quedó en el banco de suplentes, pese a marcar cuatro goles en los últimos cuatro partidos.