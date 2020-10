Medio italiano puso a Arturo Vidal como una de las claves de Inter para el derby ante Milan

El medio italiano La Gazzetta dello Sport indicó al chileno Arturo Vidal como una pieza clave para el Derbi della Madonnina que enfrentará Inter contra Milan este sábado en San Siro.

Según el diario digital el mediocampo será crucial en este enfrentamiento, en el que los "neroazurros" son favoritos, y es allí donde el "Rey" tendrá la importante misión de contener al turco Hakan Calhanoglu, quien es el factor más peligroso en esa zona de los "rossoneros".

La Gazzetta destaca la "combatividad" de Vidal y asegura que habrá una zona media de "batalla" en este partido, el que se jugará a las 13:00 horas de este sábado (16:00 GMT) y en el que se espera que Vidal sea titular.

Quien no está confirmado para este duelo es Alexis Sánchez, quien en esta jornada debe realizarse exámenes tras quedar resentido en el encuentro de Chile ante Colombia, por lo que durante este viernes se aclarará su presencia, aunque desde Italia informaron que ayer jueves tuvo contacto con algún especialista del club, quien no detalló algún problema particular.

Además de Sánchez y Vidal, Conte tiene solo 13 jugadores disponibles según informó el mismo medio, debido al brote de coronavirus en el plantel, por lo que seguramente deberá recurrir a juveniles para completar la plantilla.