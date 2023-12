"No se mojan el potito": El cuestionamiento de Arturo Vidal a la U por no fichar a Eduardo Vargas

La estrella del fútbol nacional Arturo Vidal cuestionó a Universidad de Chile por desestimar la contratación de Eduardo Vargas de cara a la temporada 2024.

Vidal expresó en su Twitch: "No se la juegan, es lo que pasa en la U. Teniendo al Edu (Vargas) para llevarlo, darle cariño, un jugador que los sacó campeón de la Copa Sudamericana y no van por él".

"Es una locura. Eso es cuando no se mojan el potito. No sé si es caro, es lo que se merece, lo que se ganó", añadió.

Vargas no lo pasa bien en Atlético Mineiro con poca participación y la U no lo tiene contemplado para ficharlo, según informamos en Al Aire Libre en Cooperativa hace algunos días.