Pintor reveló la reacción de Vidal por su retrato: "Estaba muy feliz, parecía un niño pequeño"

El "Rey" quedó contento con el obsequio. El artista turco Ersan Kay, conocido bajo el nombre de 3kay, comentó la reacción de Arturo Vidal al recibir un retrato con su imagen. El volante terminó fascinado con la pieza hecha sobre tela.

"Cuando le entregué el cuadro Arturo me quiso pagar, pero no quise porque siempre lo pensé como un regalo. Vidal estaba muy feliz, parecía un niño pequeño cuando la vio, y no esperaba que se enamorara tanto de mi obra", dijo el pintor a Las Últimas Noticias.

"Me encantó el diseño. Aún no sé donde lo voy a poner, pero le vamos a hacer un espacio para que se vea bonito. Esoty muy agradecido. Son bonitos estos gestos de personas que te admiran y que son de otras partes del mundo", indicó el "King".