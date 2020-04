Posible fichaje de Vidal en Newcastle se complicó por interés las "urracas" en Mauricio Pochettino

El posible fichaje del volante chileno Arturo Vidal por parte de Newcastle se vería complicado por el interés del cuadro de las "urracas" en el entrenador argentino, Mauricio Pochettino.

Esto debido a que hace unos días el diario británico The Sun aseguró que el mediocampista de FC Barcelona puso como condición para arribar al elenco del príncipe saudí Mohamed bin Salmán que contrataran al DT italiano Massimiliano Allegri.

"El ex técnico de Juventus ha sido vinculado con el equipo de St. James 'Park y, según nuestra información, Vidal rechazará a Manchester United y elegirá a Newcastle si el italiano se queda con el puesto", afirmó el citado medio.

Este miércoles, Sky Sports afirmó que Pochettino "es la opción número uno de los posibles nuevos propietarios de Newcastle para hacerse cargo en St James Park y están dispuestos a pagarle £ 19 millones al año (23 millones de dólares)".

BREAKING: Mauricio Pochettino is Newcastle’s prospective new owners’ number one choice to take charge at St James' Park and they are willing to pay him £19m a year.