Prensa catalana sobre Arturo Vidal: El cambio no gustó al Camp Nou, pero jugó con personalidad

El chileno Arturo Vidal ingresó este miércoles en el triunfo 2-0 de FC Barcelona sobre Inter de Milán, por la Liga de Campeones, en reemplazo del volante brasileño Arthur, quien tuvo un excelente desempeño.

El cambio disgustó a los hinchas catalanes presentes en el Camp Nou, quienes lanzaron pifias mientras se producía la sustitución. Ello generó diversas reacciones en medios españoles, tal como el catalán Sport, que intentó explicar lo sucedido.

"Valverde refrescó al equipo con la entrada de Semedo (por Rafinha, agotado por su falta de ritmo) y de Arturo Vidal, que suplió a Arthur en un cambio criticado por la grada del Camp Nou, ya enamorado del '8' brasileño, pero receloso ante las quejas del chileno por no tener más minutos", señaló la publicación.

También en una nota titulada "Dos cambios con controversia", el mismo medio apuntó que "el Camp Nou se ha rebelado con alguna decisión del técnico. Sobre todo con el segundo cambio cuando el técnico decidió cambiar a Arthur en el minuto 78".

"El brasileño ha sido sustituido por Arturo Vidal. Un cambio que no ha gustado a la afición, encantada con la actuación de Arthur. El brasileño ha jugado uno de sus partidos más completos con la camiseta del Barça", sentenció.

Además, en su 1x1 del partido, Sport escribó que "el cambio no gustó al Camp Nou, que mostró su disconformidad con pitos, pero al chileno no le arruga nada. Salió y jugó con personalidad, aportando presión y fútbol. A veces se equivoca, pero nadie puede dudar de su calidad. Es un tipo duro".

Por otra parte, en su relato del encuentro, consignó: "Ojo a la reacción del Barça cuando Ernesto Valverde mueve ficha y silba el cambio de Arturo Vidal por Arthur, que se marcha ovacionado".

Mundo Deportivo, por su lado, escribió que Valverde "hizo dos cambios poco comprendidos por el público. extraños, esa es la verdad: sacó del campo a un gran Rafinha y a Arthur, que hizo pensar realmente en Xavi, por Semedo y Arturo Vidal".

También resumió la situación de la siguiente manera: "Cuando se ha visto el cartel del centrocampista brasileño y el del chileno que iba a entrar, la bronca en forma de pitos ha sido mayoritaria, se entiende por la sustitución en sí. Se iba un jugador creativo que estaba maravillando por su control del juego y llegaba otro que el entorno entiende que es defensivo".

"A medida que el brasileño se acercaba la banda, ha llegado la ovación a Arthur para premiar su gran partido. Y cuando ha pisado el césped Arturo Vidal, se han escuchado pitos para el chileno, pero no tan mayoritarios. No ha gustado, posiblemente, que haya mostrado su disgusto por no jugar a través de las redes sociales con emoticonos. Eso sí, cuando el chileno ha cortado dos balones con su ímpetu, todos le han aplaudido otra vez".

En su Uno a Uno, señaló que Vidal tuvo "muy buenos minutos tras su extraña salida entre algún pito".