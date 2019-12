Presidente de Barcelona descartó salida de Vidal: No se espera ningún movimiento para enero

El presidente de FC Barcelona, Josep María Bartomeu, descartó la salida de cualquier jugador del club en enero próximo, entre ellos Arturo Vidal, quien está en carpeta de Inter de Milán.

Bartomeu, en diálogo con el diario italiano La Repubblica, aseguró que "no se espera ningún movimiento en enero. Tenemos un equipo equilibrado: no nos falta nada, pero ni siquiera podemos permitirnos perder a alguien".

Consultado puntualmente por el caso de Vidal, quien manifestó su descontento por la poca cantidad de minutos que le brinda Ernesto Valverde, el timonel "culé" dijo: "Nunca en enero ha sucedido que quiera irse algún futbolista, pero sí al final de la temporada. En algunos casos los dejamos ir, y en otras ocasiones los convencimos para que se quedaran".

En otros temas, el mandamás de la escuadra catalana también fue preguntado por su opinión sobre Lautaro Martínez, quien ha sonado en el Camp Nou, sobre quien dijo que "lo que puedo decir es que el Inter está jugando muy bien y no es el único que me ha impresionado. No es casualidad que estén arriba en la clasificación de la Serie A".

Bartomeu además tuvo buenas consideraciones para Pep Guardiola, quien no pasa un buen momento junto a Manchester City en Inglaterra, aunque descartó un posible acercamiento para su vuelta: "No depende de mi. Fue Pep quien decidió irse, pero para él las puertas del Barça siempre están abiertas".

Finalmente, el directivo aseguró que busca la permanencia defintiva de Lionel Messi en su club: "Antes de concluir mi mandato, me gustaría hacerle un contrato de anualidad como ya lo hemos hecho con Iniesta. Se ha ganado el derecho de decidir cuándo decir que es suficiente".