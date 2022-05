Primo de Arturo Vidal: Estoy seguro que esta querella no es una decisión de él

Carlos Albornoz Pardo, primo de Arturo Vidal, lamentó la querella que interpuso el futbolista en su contra con motivo de administración desleal y celebración de contrato simulado de la sociedad Inversiones Vidal II SpA.

En diálogo con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Albornoz expresó: "Tengo una pena inmensa por la situación en la que me encuentro con Arturo. Estoy seguro que esta querella no es una decisión de él, sino de su círculo más cercano que, desgraciadamente, está solo pensando en sus intereses y no en los de Arturo".

"Voy a cooperar en todo lo que sea necesario con la justicia, porque confío en le trabajo de la Fiscalía. Para mí es muy importante que se llegue a la verdad porque tengo una trayectoria académica y empresarial que cuidar. Mi patrimonio no ha crecido en 10 años y tengo un nivel de vida que, afortunadamente, he podido financiar sólo gracias a mi trabajo honrado y profesional", cerró.

La acción judicial fue presentada el pasado 21 de abril al 7º Juzgado de Garantía de Santiago por los abogados Carlos Berríos y Cristóbal Basaure, según informó La Tercera.