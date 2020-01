Quique Setién: Arturo Vidal puso la mayor voluntad para hacer lo que le pedimos

El entrenador de FC Barcelona, Quique Setién, valoró nuevamente al chileno Arturo Vidal y afirmó que, además de ser extraordinario, puso mucha voluntad para llevar a cabo lo que le pidió en el partido ante Granada, por lo que esos detalles "lo hacen mejor jugador".

"Arturo es un chaval -muchacho- extraordinario, pero como la inmensa mayoría", expresó el técnico del club catalán.

"De lo que más nos hemos sorprendido es de lo receptivos que son y de la intención. Lo primero que les dije fue que estaba encantado que todo lo que hablamos lo intentaron hacer en el campo y esto no es fácil, hablar con los jugadores al principio del partido y que la mayoría de las cosas que les dices las lleven al campo. Durante el partido se les dio una indicación y se mostraron pendientes de las instrucciones", agregó el DT.

"Con Arturo, para muchas de las cosas que le hemos dicho puso la mayor voluntad de querer hacerlas y creo que estos detalles puntuales que a veces parece que no tienen mayor importancia, hacen al jugador un poco mejor y al equipo un poco mejor", completó.

Luego, consultado sobre una posible salida de Vidal durante el presente mercado de fichajes, insistió en que "mientras los jugadores estén aquí, cuento con todos al cien por ciento. La realidad es que todos los jugadores que hay me valen ahora mismo y no he pensado en nada de cualquier jugador que pudiera salir ahora mismo".

Barcelona enfrenta a Ibiza el miércoles por la Copa del Rey.