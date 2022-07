¡Recibido como estrella! Arturo Vidal llegó a Río de Janeiro para sumarse a Flamengo

El volante nacional Arturo Vidal llegó este miércoles a Brasil para sumarse a Flamengo y fue recibido como estrella en Río de Janeiro por los hinchas del "mengao" que se reunieron en masa al aeropuerto para recibir al ex jugador de Inter de Milán.

Una alta expectación provocó el arribo del bicampeón de América con la selección chilena a territorio carioca, acaparando el siguimiento de la prensa y de los fanáticos de uno de los países más futbolizados del planeta.

Fue tanta la euforia que provocó la llegada de Vidal que más de 2.000 personas monitorearon el vuelo que lo trasladó de Santiago a Río de Janeiro y que aterrizó cerca de las 16:30 horas. Algo que fue calificado por medios brasileños como el "avión más custodiado de la historia".

Los cientos de fanáticos que llegaron al aeropuerto vitorearon al mediocampista chileno que ahora deberá responder a las altas expectativas provocadas por una carrera en la que defendió a Bayern Munich, Juventus y Barcelona, entre otros equipos.

Tan importante es el arribo del chileno al "mengao" que el vicepresidente deportivo del club, Marcos Braz, llegó al aeropuerto a recibir al oriundo de San Joaquín.

Vidal ahora deberá someterse a exámenes médicos para que Flamengo quede en dispoción de anunciar oficialmente su fichaje.

Falta pouco para Arturo Vidal desembarcar no Rio de Janeiro. Neste momento, a aeronave do volante chileno está sendo monitorada por mais de duas mil pessoas, o que a torna a mais 'vigiada' do mundo. #Torcedores pic.twitter.com/FVC8LiebfB