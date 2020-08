Reconocido youtuber y periodista español: "Vidal es tan torpe que se ataca a sí mismo"

El conocido youtuber español Dani Senabre publicó una columna en la que criticó los dichos de Arturo Vidal sobre el ADN de Barcelona y señaló que su fichaje en el club azulgrana, desmintió esas mismas palabras.

En un artículo titulado "Arturo Vidal es tan torpe que se ataca a sí mismo" y publicado en Yahoo Deportes, Senabre apuntó que el chileno tiene garra, orgullo y energía, "pero su suavidad, su capacidad para estar despierto y su precisión en el análisis nunca han liderado ninguna lista".

"Por eso no puede sorprender a nadie lo que sucedió y tiene al barcelonismo en pie de guerra. En un podcast, don Arturo, tuvo la torpeza de vociferar a los cuatro vientos que igual el problema del Barça es que su ADN ya no sirve, que tanto tocar el balón y tanta técnica se están quedando anticuados y que el fútbol de hoy en día es todo fuerza y velocidad", recordó.

Según el periodista, "esa acusación es falsa. Lo sabemos entre otras cosas porque si el Barça aún estuviera enrocado en una defensa férrea de su ADN, el bueno de Arturo no hubiera puesto jamás un pie en esta ciudad. El propio fichaje de Vidal desmiente la frase de Vidal. Pero hay mucho más".

"Otra reflexión inherente a las absurdas palabras del chileno es que contrastan con las que él mismo sacó precipitadamente por su boca en la previa del último partido de su equipo. Arturito se pavoneó de que el Barça era el mejor equipo del mundo y el Bayern tenía que estar poco menos que temblando de enfrentarse a ellos", prosiguió.

"Lo que no puede ser es que antes del partido del Bayern seáis los Globetrotters y ahora nos digas que es que en realidad tocáis demasiado el balón y tenéis que cambiar vuestro ADN. No. O una cosa o la otra, listo", advirtió ante las palabras del chileno.

Por ello, agregó que "Vidal no se da cuenta que el Bayern no solo les atropelló en lo físico sino que tocó el balón mejor que ellos. Les ganó con un tal Thiago dirigiendo las operaciones en la medular, un chico que quizás sabe algo de ADN Barça. Un ADN que por cierto le ha ayudado a levantar una Champions. Sí, ese trofeo para el que supuestamente tú viniste aquí. De él sí aceptaríamos lecciones de ADN".

También afirmó que "la torpeza de Arturo Vidal es tal que no se da cuenta que con esa frase se está señalando a sí mismo. Se le fichó precisamente para complementar el ADN azulgrana con físico y potencia. El resultado ha sido nefasto. Con un Arturo Vidal no nos pasaría lo que nos acaba de pasar en Roma, decían. Llegaron Liverpool y Lisboa. Con él. Si tienes la inteligencia táctica y el juego posicional de una roca metamórfica y en lo físico los rivales también te han acabado adelantando por todas partes... ¿se puede saber qué has aportado, Arturo?".

Ponerme a mí a comentar el Tour es como poner a Arturo Vidal a hablar del #ADN Barça. — Dani Senabre (@danisenabre) August 31, 2020