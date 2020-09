Romelu Lukaku: Arturo Vidal tiene calidad y experiencia

El belga Romelu Lukaku se deshizo en elogios para el chileno Arturo Vidal, tras su llegada a Inter de Milán como flamante incorporación, y aseguró que el ex FC Barcelona llevará a los lombardos lo que le faltó la temporada anterior.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, Lukaku comenzó diciendo que "para nosotros la llegada de Vidal es muy importante: es un jugador de mucha calidad".

No obstante, las loas no quedaron ahí y el delantero sostuvo que "el año pasado lo hicimos bien pero si tenemos que mejorar es en calidad y experiencia. Dos cualidades que tiene Arturo Vidal. No se gana tanto y con equipos diferentes si no eres un jugador de nivel".

Inter debuta este sábado a las 15:45 horas (18:45 GMT) ante Fiorentina de Erick Pulgar y se espera que el "Rey" juegue desde el arranque en el equipo de Antonio Conte.