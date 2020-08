Rubén Sosa elogió la garra de Arturo Vidal: "Creo que tiene sangre uruguaya"

Rubén Sosa, histórico delantero de Uruguay, llenó de elogios a Arturo Vidal, referente de la Roja y volante de Barcelona, y señaló que por sus características, es muy parecida su personalidad a la que tienen los charrúas.

"Creo que tiene sangre uruguaya, no sé si nació con sangre charrúa. Es un tipo que vive el fútbol a lo máximo, lo he visto y me encanta como es él, de carácter, de persona. De repente, el árbitro cobra, termina el partido y él sigue corriendo, te mira y no quiere perder a nada", comentó Sosa a Redgol.

El ex ariete de Inter de Milán remarcó que "el uruguayo es parecido a Vidal, no quiere perder. Para él, no está jugar para perder, y está alimentando al fútbol chileno, es bueno tener un capitán o jugador como él, porque entusiasma, no es sólo jugar y divertirte, pero también tienes que tener carácter. Eso es bueno".

Finalmente, el "principito" apuntó que el formado en Colo Colo, si hubiese sido uruguayo, habría cumplido con todas las condiciones para jugar en la selección de su país.

"Jugaba si o si (por la selección uruguaya), siempre, jugaba siempre. Era el titular. Es lo que jugamos, en el caso nuestro, en la época nuestra con el rasca rasca, que te tranque con la cabeza, en un equipo tienes que tener un jugador como él", concluyó.