Sandrino Vidal: Arturo me ha apoyado bastante en mi carrera musical, no se hace de rogar

Sandrino Vidal, hermano de Arturo, se refirió a sus nuevos proyectos en el mundo de la música, asegurando que el éxito que ha tenido se debe en parte al apoyo del futbolista chileno, quien "no se hace de rogar" para ayudarlo y apoyarlo.

En diálogo con La Cuarta, el cantante explicó que en sus últimas producciones ha sido respaldado por el jugador de Inter de Milán, para poder llevar a cabo una de sus producciones.

"Le da harto apoyo a nuestros temas, los comparte con toda la gente que lo sigue, sube videítos escuchando nuestras canciones, la verdad es que nos apoya bastante", declaró Sandrino.

Sobre la posibilidad de compartir junto con el "Rey" en alguna canción, comentó que: "No se lo he propuesto, pero yo creo que más adelante algo podría salir, yo creo que si se lo ofrezco, me diría que si, vamos a ver qué armamos".

"Arturo ya salió en uno de mis videos. Se dio la ocasión de que viajó en navidad el año pasado y aprovechamos que estaba presente para grabar algunas partes del clip", remarcó.

- Este es el video de la canción de Sandrino Vidal en la que aparece Arturo: