Se canceló el viaje de Arturo Vidal a Milán

El viaje del volante chileno a Arturo Vidal se canceló luego de algunas demoras en la redacción del contrato del traspaso de FC Barcelona a Inter de Milán.

De acuerdo a la información del diario Mundo Deportivo, el seleccionado nacional no viajó a Lombardía dado que los documentos que deben sellar su traspaso al cuadro italiano no están cerrados.

Según la misma fuente, los abogados de Vidal, Barcelona e Inter están redactando los contrato del traspaso y mientras este proceso no llegue a su punto final, con el visto bueno de Barça, Inter y el propio jugador a través de sus representantes, no se hará oficial la transferencia y Vidal no viajará a Italia.

En tanto, hay otro sector de la prensa catalana que aseguró que no hubo cancelación del viaje, dado que el bicampeón de América no tiene fecha de viaje puesto que su deseo es quedarse en el elenco culé.

Cancelado el viaje del jugador a Milán cuando el chileno ya se encontraba en el aeropuerto de El Prathttps://t.co/FF85wW2dw0 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2020