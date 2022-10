Se quebró el "King": Vidal se emocionó tras ver por videollamada el velorio de su padre

El chileno Arturo Vidal, volante de Flamengo, protagonizó un emotivo momento en sus redes sociales, ya que presenció virtualmente el velorio de su padre Erasmo, fallecido el martes por un paro cardiorrespiratorio en el Club Hípico de Santiago.

A través de un directo en Instagram, el "King" habló con su hermana, Ambar Vidal, y en medio de la transmisión, el seleccionado nacional se quebró, emocionándose hasta las lágrimas, al ver la despedida a su progenitor.

La transmisión en la red social fue vista en directo por más de 25 mil seguidores del jugador, quienes expresaron su cariño al formado en Colo Colo.

Vidal ao vivo no Instagram acho que tão fazendo uma homenagem no velório do pai dele. Ele está chorando 😢 #ForçasVidal pic.twitter.com/KSSloZM2vq