Valverde sobre la titularidad de Vidal: Nos hacía falta un volante con llegada al área y lo demostró

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió a la titularidad del volante chileno Arturo Vidal en la goleada por 4-0 ante Sevilla, duelo en el que fue figura y marcó un gol, asegurando que demostró su aporte ofensivo en este compromiso.

"Creo que era el único centrocampista que no había sido titular en ningún partido, lo ha sido hoy y esa es la dinámica de que hay muchos jugadores y podemos intercambiarlos también, pensando que nos hacía falta volantes que tengan llegada al área, él la tiene y lo demostró hoy", sostuvo Valverde en conferencia de prensa, tras el compromiso.

Además, se refirió a la abultada victoria y dijo que "cuando te plantean un intercambio de golpes, la clave está en la pegada. Ellos las tuvieron y no las aprovecharon. Cuando anotamos el primero ya generamos más peligro. El marcador del primer tiempo (3-0) fue abultado porque convertimos bastante más que ellos".

"Tenemos que mejorar determinadas cosas, pero para nosotros era fundamental superar esa situación. Siempre queremos ganar y ha habido partidos en los que no lo hemos hecho. Está bien que estemos donde estamos ahora, sobre todo con estas sensaciones", añadió.

Para finalizar, el estratega se refirió a la expulsión del debutante uruguayo Ronald Araújo y Ousmane Dembélé, que según el informe le dijo al árbitro "eres muy malo". Sobre esto, señaló que "no lo quiero poner en duda, pero me extraña, más que nada porque a mí me cuesta hablar con él".

"Para mí, desde lejos, me ha parecido que no era falta de Araújo, me ha parecido muy rigurosa", cerró sobre la acción del zaguero charrúa.