Valverde y demanda de Vidal: No tendrá incidencia deportiva, se resolverá de forma interna

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, se refirió a la demanda que realizó el volante chileno Arturo Vidal al club "blaugrana", asegurando que no influirá para él en el aspecto futbolístico.

"Supongo que es una diferencia de criterio por una cosa contractual pero no creo que tenga que tener incidencia en el aspecto deportivo. Él entrena bien y está como siempre y eso lo tendrá que resolver él con el club", sostuvo en conferencia de prensa el estratega.

Añadió que "eso se solucionará y de una manera interna. No me parece que sea la primera vez que ocurre ni la última. En el trabajo diario, conociendo a Arturo todo sigue normal y entrena normal. No veo ningún problema".

Barcelona y Vidal enfrentan este sábado a Espanyol en el Estadio Camp Nou en el regreso de la liga española tras las fiestas de fin de año.