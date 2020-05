Veedor de FC Barcelona: Me consta que Vidal no se quiere marchar

El brasileño André Cunha es veedor de FC Barcelona en Sudamérica y como tal fue el gestor de la llegada de Neymar al cuadro catalán, por lo cual conoce la interna del elenco catalán y sabe del deseo de Arturo Vidal de seguir en la Ciudad Condal.

"A ver, acá la pregunta sobre la salida de Arturo Vidal la tiene que contestar el propio jugador. Sin embargo, a mí me consta que Vidal no se quiere marchar del club. Está muy contento y el club también con el jugador. Se lo aseguro, en este momento no existe ninguna oferta oficial para que el chileno pueda marcharse de Barcelona", dijo en diálogo con La Cuarta antes de entregar un potente argumento.

"Existe una excelente relación de Vidal con Lionel Messi, el verdadero líder del equipo. Esa es otra razón por la que veo muy complicado que Vidal se marche de la institución", añadió.

Cunha se refirió también al rumo que ligaba a Alexis Sánchez con FC Barcelona, descartando dicha posibilidad.

"No creo que Alexis Sánchez regrese a Barcelona como se ha dicho por ahí. No es un jugador que esté en el radar del equipo, se está buscando otro perfil de jugadores. Por eso, lo veo muy complicado", comentó.