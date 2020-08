Vidal: Barcelona tiene que cambiar, el fútbol ha evolucionado y el ADN está quedando atrás

El volante de FC Barcelona Arturo Vidal comentó diversos temas en una entrevista a través de Youtube y en una de sus declaraciones más llamativas criticó el dogmatismo que ha mostrado FC Barcelona a la hora de mantenerse apegado a lo que se denomina "ADN Barca".

"Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar... El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano", dijo en diálogo con Daniel Habif.

"Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados", añadió.

El tema Bravo

Vidal también tuvo palabras para lo vivido en la selección chilena con Claudio Bravo y aseguró que ya no son amigos, pero que ambos seguirán jugándosela por la Roja.

"Yo soy una persona real. Los códigos los conozco y respeto a mis compañeros. Cuando los triunfos están somos todos amigos, y cuando se pierde se pierde la amistad y lealtad. Eso es lo que no comparto. Últimamente hemos estado en la selección, pero amigos no seremos nunca más. Pero compañeros y defender la Selección lo vamos a hacer con el máximo de nuestras fuerzas", comentó.

"Desde que Rueda llegó lo hablamos para solucionarlo. Hice mi parte y después pasó lo que tenía que pasar y las cosas quedaron así. Como te digo, estoy al cien por ciento con la selección", agregó.