Vidal empatizó con hombre impedido de ver a su hija: Todos los padres tenemos el mismo derecho

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal dio que hablar en las últimas horas por reaccionar a una noticia en redes sociales en la que una mujer fue condenada a días de cárcel por no permitir las visitas de un padre a su hija.

El "King" empatizó con esta situación y comentó en una de sus historias de Instagram: "Todos los padres tenemos el mismo derecho".

En una de sus historias, en tanto, mostró un correo recibido por su exesposa, María Teresa Matus, quien lo amenazó con una "acusación legal".

"Desde que estoy en Chile he solicitado innumerables veces poder pasar tiempo con mis hijos, lo cual se me ha negado siempre. Hoy quise pasar tiempo con ellos y nuevamente no me lo permitieron, a mis hijos nunca les ha faltado nada y si la gente supiera la verdad y todo lo que he dado por y para ellos, entenderían al fin que el malo aquí no soy yo", argumentó.

"Mi prioridad siempre han sido ellos, hoy me encuentro en proceso de terapia y gimnasio, con el fin de recuperarme y poder seguir trabajando para el futuro de mis tres pequeños, siempre todo es pensando en ellos", completó.

Vidal hace unos meses tuvo una dificultad en relación a su paternidad, ya que fue acusado de no pagar pensión alimenticia, defendiéndose a través de la misma plataforma.