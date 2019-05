Vidal entrevistado por su hijo: Quiero jugar hasta los 40 años

En un adelanto del programa televisivo "Relatos de Vidal", el seleccionado chileno Arturo Vidal fue entrevistado por su hijo Alonso, a quien el actual jugador de FC Barcelona le confesó que pretende jugar hasta los 40 años.

La producción, que será emitida por DirecTV, se estrena este mismo martes a las 22:30 horas y en el primero de ellos, el bicampeón de América se confesará en diálogo con "Monito" Vidal, quien lo puso en aprietos con preguntas referidas por ejemplo a su infancia.

"La verdad, no muy bien", dice en relación a su rendimiento en el colegio. "Siempre pasé de curso, pero claramente mi sueño era ser futbolista, pero tampoco podía dejar tirado el colegio. Me esforzaba, pero no era tan bueno como para el fútbol", confiesa antes de dar paso a respuestas más futboleras.

Así, Vidal, hace una previa de lo que siente de cara a la Copa América.

"Tengo mucha fe y confianza. Estoy tranquilo con lo que se está haciendo. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho talento y que van a ayudar a mantener lo que hemos hecho en los últimos años", dijo antes de confesar que pretende jugar "hasta los 40 años. Para eso me estoy cuidando y entrenando".

Y dice que además le entró la inquietud por ser entrenador.

"¿Ser entrenador? Ahora sí me entró el bichito. No sé si con el tiempo van a crecer mis ganas o me va a dejar de gustar. También me gusta la hípica y me gustaría ser preparador", contó.