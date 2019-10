Vidal: Hay que confiar en lo que estamos haciendo, vamos a seguir mejorando

El volante de la selección chilena Arturo Vidal valoró la victoria por 3-2 de la Roja ante Guinea en Alicante, pero también se mostró preocupado por el nivel que mostró el equipo, principalmente en el primer tiempo cuando se fueron es desventaja ante los africanos.

"Sabemos que podemos dar más, pero lo importante es que logramos revertir el marcador a tiempo, marcar tres goles y podemos seguir creciendo. Creo que fuimos superiores en el primer tiempo, pero quedó demostrado que con los merecimientos no se gana, sino quien mete los goles", señaló Vidal a la transmisión oficial de Chilevisión y CDF.

Además, añadió que "son difíciles estos partidos, siempre que se piensa que hay equipos inferiores, se termina demostrando que son complicados. Ya vimos que Brasil, el campeón de América no pudo ganar en esta pasada. No hay que mirar en menos a los rivales".

Más allá de las dudas futbolísticas, el "Rey" invitó a "confiar en lo que estamos haciendo. Vamos a seguir mejorando y preparándonos para lo que se viene que son las Clasificatorias".

Finalmente, consultado por el reencuentro de los históricos, el jugador de FC Barcelona dijo que "no quedan tantos de los que estuvimos los últimos 10 años. Se fueron Gary y Alexis lesionados, faltan algunos como Jara. Lo importantes es que stos amistosos son para probar y nosotros los que llevamos más tiempo en la selección y debemos darle apoyo a los que vienen llegando".

Arturo Vidal: "Lo importante es que se volvió a ganar y marcar tres goles"@LaRoja venció 3 goles por 2 a #Guinea en amistoso disputado en Alicante#VamosChilexCDF 👇 pic.twitter.com/hYq3r3wJLq — Canal del Fútbol (@CDF_cl) October 15, 2019

Posteriormente, en zona mixta, Vidal enfrentó a todos los medios de comunicación y añadió que "estamos recién entrando en ritmo. La preparación va a servir para lo que será el final de la temporada. Hay varios jugadores que están recibiendo una oportunidad, la convivencia ha sido muy buena estos 10 días, es difícil estar en una concentración larga".

Sobre el nivel individual de la selección, el ex Bayern Múnich y Juventus, señaló que "por mucho tiempo los jugadores que no andaban bien en sus equipos, se juntaban en la selección y rendía. Pero, ahora no está pasando, todos los que estamos acá debemos mejorar para ser otra vez una selección fuerte, sino, lo vamos a pasar bastante mal".

Finalmente, sobre la posibilidad que tuvo de ser capitán, dijo que "es lindo, pero eso no es lo mío. Lo mío es tratar de aportar al equipo para poder llevarlo al Mundial. Me dieron la responsabilidad, pero no es lo importante".