Carabineros notificó que Rodrigo Holgado se saltó el arresto domiciliario

Una nueva situación complica a Rodrigo Holgado ante la Justicia. El delantero de Audax Italiano, quien el pasado 28 de abril dio muerte a un motociclista de 60 años tras manejar en estado de ebriedad, se saltó en dos ocasiones, según Carabineros, el arresto domiciliario total que debe cumplir mientras dura la investigación del caso.

Según el documento al que tuvo acceso La Tercera, la 38° Comisaría de Carabineros notificó al undécimo Juzgado de Garantía de Santiago el incumplimiento del arresto domiciliario en dos ocasiones, cuando fue fiscalizado y no hubo respuesta en su casa de Puente Alto.

"El día 26 de junio se entrevistó personalmente al imputado, no obstante los días 30 de junio y 1 de julio, el imputado no fue habido en su domicilio, no atendiendo los moradores el llamado de Carabineros", dice el documento.

Carabineros también instó al tribunal a pronunciare debido a esta ausencia. De momento, no se ha solicitado una nueva audencia para revisar las medidas cautelares.

Sin embargo, el abogado de Holgado, Nelson Salas, aseguró al citado medio que el jugador, al momento de la fiscalización, se encontraba realizando entrenamiento vía Zoom junto al cuerpo técnico de Audax Italiano, y que, además, "su familia no advirtió el llamado por un problema en el timbre".

Recordar que Holgado estuvo en prisión preventiva por un mes y enfrenta una condena de tres años y un día a cinco años. En caso de ser encontrado culpable, deberá cumplir un año de cárcel efectiva.