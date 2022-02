Gonzalo Cilley, nuevo presidente de Audax: Es prioridad jugar en La Florida lo antes posible

Gonzalo Cilley, nuevo presidente de Audax Italiano, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre sus objetivos al mando del club, aunque también habló de lo inmediato, asegurando que es prioridad para la nueva dirigencia poder jugar en el Estadio Bicentenario de La Florida, el que es usado como centro de vacunación.

"Como club nos interesa poder jugar en el Bicentenario lo antes posible. Esa es nuestra intención. Entendemos las medidas de salud que hacen que las autoridades lo utilicen como vacunatorio y estamos a la espera que nos autoricen a poder jugar nuevamente en el estadio. Para nosotros es una prioridad jugar ahí. Mientras tanto, obviamente seguimos entrenando en Puente Alto, en el centro de entrenamiento", agregó.

Cilley, además aseguró que "nuestra misión sabemos que es grande y no queremos que vaya a ser de un día para el otro. La verdad es que no es solamente de inversión, tiene que ver con procesos de trabajo, tiene que ver con cómo uno crea un un sistema en el club que permita tener los mejores jugadores. Si solamente fuera inversión, cualquiera lo podría hacer y no queremos que sea la situación en el fútbol. Hay muchos ejemplos en el mundo de equipos que han logrado resultados deportivos por encima de su capacidad económica".

Además, aseguró que se encargaron de conocer la historia y contexto del cub y que "es parte de la razón por la que quisimos entrar en Audax. Nosotros hicimos un análisis muy detallado y creemos que nuestra tarea es revitalizar esos vínculos con la hinchada, con la comunidad de la Florida y Puente Alto".

Asimismo, agregó que "para nosotros obtener una posición competitiva sostenible tenemos que ser protagonistas y creo que el fútbol mundial ya lo demuestra. Tenemos que seguir con actitud y también lo comentamos con los jugadores. Audax significa audaz, osado. Tenemos que demostrar eso en la cancha. Es algo que se construye y la queremos construir. Entonces, el fútbol que queremos es un fútbol competitivo, ganador, que entusiasma a los hinchas y que permita ganar partidos. Y creo que hoy no hay muchas alternativas al protagonismo, al manejo del balón, a la intensidad, a la preparación física para lograrlo".

Por otro lado, apuntó que "las expectativas son ganar todos los partidos. Nosotros tenemos que confiar en que podemos salir a ganar. Tener una actividad competitiva donde cada partido importe y el compromiso y la actitud ganadora son independientes del resultado. Nuestro trabajo es tener esa actitud ganadora y ese compromiso".

Finalmente, se refirió a la sensible pérdida del técnico Ronald Fuentes, que sufrió el fallecimiento de su esposa. "Es una situación tremenda, muy dolorosa. Y a nivel humano, que es lo más importante, sabe que entendemos su situación y que estamos con él. No hay mucho más que decir en estas oportunidades, salvo dejar el espacio para su privacidad", cerró.