¡Insólito! Bernio Verhagen se fugó de la policía en Dinamarca

El holandés Bernio Verhagen, supuesto jugador de fútbol que pasó este año por Audax Italiano y que incluso acusó de racismo a sus compañeros, protagonizó otro increíble capítulo en su vida, ya que se fugó de la policía en Dinamarca.

Según consignó LUN, Verhagen, quien estaba detenido por agredir a su ex pareja, la chilena Nayaret Muci, fue trasladado este lunes a un tribunal de la ciudad de Viborg y decidió escapar al enterarse que quedaría en prisión preventiva hasta el 20 de enero.

Verhagen no estaba esposado y escapó cuando iba a ingresar al vehículo policial, aprovechando un descuido de sus escoltas. Debido a la situación, se desplegó un operativo en su búsqueda.

Lo insólito de esta situación es que, pasadas las horas, Verhagen contactó a su ex pareja, quien regresó a Chile. Además, subió a historias de Instagram su versión, explicando que nunca agredió a la chilena y que se escapó a Suecia, donde permanecerá en silencio hasta la próxima audiencia judicial, el 10 de enero.

Bernio Verhagen, the Phantom Football Player has done a runner from Denmark and is off to Sweden. This guys real carreer is fraud, robbery, threats and violence. The guy is full of shit. pic.twitter.com/eW0fmrrZBY