Lorenzo Antillo: En Audax Italiano no estamos dispuestos a suspender el partido

Lorenzo Antillo, presidente de Audax Italiano, lamentó la situación que vive Colo Colo con sus casos de Covid-19, pero afirmó que no existe disposición alguna para suspender el partido programado para este jueves en Rancagua.

A través de un video, el timonel de los audinos indicó que "como Audax Italiano, lamentamos la situación que vive Colo Colo, como nos hemos enterados por la prensa. No hemos sido notificados de ninguna medida en especial del partido que debemos disputar mañana"

"Entendemos que, dado que en otras ocasiones se ha aplicado el criterio de que se debe jugar y así está escrito en nuestra normativa, estamos dispuestos a viajar. En ningún caso estamos dispuestos a suspender el partido. Reitero que lamentamos la situación que atraviesa Colo Colo, pero la disposición de Audax es que se debe jugar".

Ante esta postura, Edmundo Valladares, timonel de Blanco y Negro, en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, indicó que respeta la posición de Antillo y Audax Italiano, pero que no la comparte

"Es su opinión, es válida, no la compartimos. Nosotros como club siempre estaremos abiertos a que se cumpla la justicia deportiva. Es válido que piensen así, ellos se hacen responsables. No es una situación aislada, no menor, afecta a casi 50 personas. Es extremo y por eso apelamos a que pueda existir la comprensión de la ANFP", sentenció el timonel de los albos.